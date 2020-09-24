 

Цымбалюк-Романовская озвучила долг театра Джигарханяна на момент ее прихода

24.09.2020, 12:17, Разное

По словам Виталины Цымбалюк-Романовской, на момент ее прихода в театр Армена Джигарханяна был огромный долг, который образовался из-за помощников артиста. Речь идет о сумме в размере 26 миллионов рублей.
Пианистка рассказала, что ее экс-супруг совсем не разбирался в бухгалтерских делах. Поэтому всеми документами занимались заместители Армена Джигарханяна. В результате, за три года не были оплачены налоги и отчисления в Пенсионный фонд. Цымбалюк-Романовская утверждает, что, именно благодаря ее работе была погашена большая часть долгов театра. Никто не хотел быть директором и брать на себя бремя ответственности.

Ранее бюджет театра составлял 73 миллионов рублей, а пианистка добилась того, что эта сумма увеличилась в два раза. Заработанные средства бывшая супруга актера пускала на погашение долга и повышение заработных плат актеров театра. Как отметила Виталина Цымбалюк-Романовская, ей до сих пор должны около 600 тысяч рублей. Однако после расставания Армен Джигарханян попросил ее не приходить в его театр.



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