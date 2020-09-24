Ученые из США рассказали, где необходимо искать жизнь на Марсе

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24.09.2020, 12:17, Разное

Американские астрофизики намерены искать жизнь на Марсе, но не на поверхности, а под землей. Там, по мнению сотрудников центра астрофизики Гарварда, Смитсоновского института и Флоридского технологического института, может находиться жидкость, а рядом с ней и гипотетическая жизнь.
Одна из ключевых проблем поиска жизни на Марсе и Луне заключается в отсутствии атмосферы, отмечает доцент астробиологии Манасви Лингам. Из-за этого на поверхности не могут существовать водоемы и иные источники жидкой воды, поскольку они просто испарятся. Но под поверхностью ее может оказаться достаточно для возникновения и поддержания жизни.

На Земле огромное количество биологического материала сосредоточено в подповерхностной биосфере. Так, криофилы относятся к организмам, способным выживать в холодной среде, например, в скалистых телах. Подобных геологических образований на Марсе огромное количество, но для их изучения необходимо использовать космические аппараты с буром. Поэтому роботы и иная тяжелая техника будут разрабатываться с инструментами необходимыми для проникновения в скалистые тела.



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