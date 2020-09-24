Елизавета Боярская составила список самых красивых актрис в истории кино

24.09.2020, 12:17, Разное

В своем микроблоге Instagram Елизавета Боярская обнародовала список актрис, которые, по ее мнению, являются самыми красивыми в истории кино. При этом, российских коллег артистка не рассматривала.

Елизавета Боярская написала, что в одном из интервью у нее попросили назвать ТОП-5 самых красивых актрис. При этом, вопрос был исключительно о внешности знаменитостей. Дочь Михаила Боярского задумалась над этим и отметила, что к красоте она «относится с благоговением». Артистка отмечает какие-то отдельные детали в архитектуре и интерьере, ее вдохновляет природа, живопись, работы фотографов, стильная одежда. Кроме этого, актрисе сложно оторвать глаза от красивых людей, она любит рассматривать их черты лица.

По словам звезды, вкусы у всех людей разные, но, у нее есть свои фавориты среди актрис. Елизавета Боярская «безусловными красавицами» назвала Лив Тайлер, Мишель Пфайфер, Роми Шнайдер, Еву Грин, Рене Руссо и Брук Шилдс. Артистка отметила, что своих коллег из РФ она намерено не включила в этот список, так как «они без исключения все прекрасны».