Российский корабль покинул датскую акваторию после столкновения с контейнеровозом

24.09.2020, 12:15, Новости дня

Российский фрегат «Казанец» вышел из датской акватории после столкновения с контейнеровозом Ice Rose у берегов Дании, сообщили датские вооруженные силы.

«После столкновения в проливе Эресунн российский корабль покинул акваторию Дании, гражданское судно Ice Rose своим ходом идет на верфь. После столкновения не было выявлено разлива нефти. Дело передано гражданским властям», – цитирует ТАСС сообщение ведомства.

В среду датское минобороны сообщало, что российское военное судно столкнулось с контейнеровозом в проливе Эресунн, который разделяет Данию и Швецию. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Балтийский флот сообщал, что в результате столкновения фрегат «Казанец» получил пробоину выше ватерлинии. Контейнеровоз принадлежит швейцарской компании Maestro Shipping.