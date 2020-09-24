 

Российский корабль покинул датскую акваторию после столкновения с контейнеровозом

24.09.2020, 12:15, Новости дня

Российский фрегат «Казанец» вышел из датской акватории после столкновения с контейнеровозом Ice Rose у берегов Дании, сообщили датские вооруженные силы.

«После столкновения в проливе Эресунн российский корабль покинул акваторию Дании, гражданское судно Ice Rose своим ходом идет на верфь. После столкновения не было выявлено разлива нефти. Дело передано гражданским властям», – цитирует ТАСС сообщение ведомства.

В среду датское минобороны сообщало, что российское военное судно столкнулось с контейнеровозом в проливе Эресунн, который разделяет Данию и Швецию. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Балтийский флот сообщал, что в результате столкновения фрегат «Казанец» получил пробоину выше ватерлинии. Контейнеровоз принадлежит швейцарской компании Maestro Shipping.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.09 / Дым от пожаров на западе США достиг севера Европы

23.09 / Эпидемиолог предупредил о коллапсе на Украине из-за коронавируса

29.06 / На Донбассе боевики обстреляли Крымское, двое украинских военных ранены – штаб ООС

09.07 / Independent – и неонацисты, и исламисты — пандемию эксплуатируют радикалы всех мастей, предупреждают эксперты

01.08 / Жена Картрайта отвергла обвинения в убийстве рэпера

11.08 / Истерия леваков в США переходит все границы

27.08 / Лукашенко не захотел говорить с Макроном

07.09 / Ученые опровергли легенду о массовом завозе кошек в послеблокадный Ленинград

16.09 / Джавадов: В стратегии нацбезопасности Украины Азербайджан – стратегический партнер. Это четкий “месседж” странам, опасающимся развития наших государств

08.07 / Зеленский: Мы поддерживаем независимость Нацбанка, но как жить, если бюджет посчитан по курсу 30?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска