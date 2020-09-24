 

МИД назвал задачу западной кампании вокруг Навального

24.09.2020, 12:15, Новости дня

Основной задачей дезинформационной кампании Запада вокруг ситуации с блогером Алексеем Навальным стоит вмешательство в дела России, сообщил замдиректора департамента информации и печати МИД Илья Тимохов.

«Надо отметить, что та массированная дезинформационная кампания, которая была развернута на Западе вокруг ситуации с Алексеем Навальным, она явно свидетельствует о том, что основной задачей ее инициаторы, судя по всему, видят не в заботе о здоровье российского гражданина и выяснении истинных причин его госпитализации», – приводит его слова РИА «Новости».

Таким образом, по его словам, Запад пытается вмешаться во внутренние дела РФ путем «оказания влияния на ее внутриполитические процессы», а также мобилизовать санкционные настроения.

Тимохов подчеркнул, что к таким выводам наводит характер антироссийской риторики западных официальных лиц, «в основе которой на данный момент лежат лишь необоснованные домыслы и голословные обвинения».

«Это обвинения направлены не куда-то в российскую медиасферу, а конкретно в адрес российских властей», – отметил он. 

В среду в клинике Charite сообщили, что Навального выписали из стационара, его состояние улучшилось. Немецкие врачи не исключили полного выздоровления блогера.

До этого власти Германии заявили, что три лаборатории во Франции и Швеции якобы подтвердили наличие в пробах блогера вещества из группы «Новичок».

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального этим ядом, который имеет стопроцентную летальность.

Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме блогера следов отравляющих веществ.

Европейские политики отмечали, что РФ сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Берлин не политизировать ситуацию с Навальным. Также Москва потребовала от немецкой стороны ответить на новый запрос Генпрокуратуры РФ о лечении и обследовании блогера.



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