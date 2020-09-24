 

Заболевшая COVID-19 Камалия: Я очень подавлена! Захуру стало хуже

24.09.2020, 12:10, Новости дня

Украинская певица Камалия 23 сентября на своей странице в Facebook заявила, что спустя 18 дней после того, как ее семья заразилась коронавирусом, чувствует себя подавленно.

“Захуру сегодня стало хуже, компьютерная томография показала до 40% поражения легких! Сменили антибиотики. Если не станет лучше до пятницы, госпитализация неизбежна!”, – рассказала она. 

Идёт 18 -ый день нашей болезни на Ковид 19!( Даже не знаю, что вам сказать! Я очень подавлена! Захуру сегодня стало хуже, ездили в Александровскую, КТ показало до 40% поражения лёгких! Сменили антибиотики. Если не станет лучше до пятницы, то госпитализация неизбежна!( Мой управляющий со вчерашнего дня в реанимации, в тяжёлом состоянии под СИПАП маской. А няни уже вылечились. Завтра выписывают из больницы.

Posted by Kamaliya Zahoor on Kolmapäev, 23. September 2020

О том, что она и ее семья заболела COVID-19, Камалия сообщила 11 сентября. Певица подчеркнула, что опасность заболевания заключается в том, что его сперва воспринимают как простуду, продолжая инфицировать окружающих. 

18 сентября артистка сообщила, что ее супруг консультировался с зарубежными медиками и пришел к выводу, что украинские врачи назначили им правильное лечение.

Настоящее имя Камалии – Наталья Шмаренкова, в замужестве – Захур. Вместе с супругом она воспитывает двух дочерей – Мирабеллу и Арабеллу (2013).

По состоянию на 24 сентября в Украине зарегистрированы 188 106 случаев коронавируса, жертвами инфекции стали 3757 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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