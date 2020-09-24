Война экосистем

24.09.2020, 12:05, Разное

«Яндекс» покупает Тинькофф Банк. Теперь три корпорации контролируют весь цифровой рынок в России.

«Яндекс» предварительно договорился о покупке 100% TCS Group (управляет Тинькофф Банком) за 5,48 млрд рублей. Сделка означает, что в ближайшее время мы увидим битву экосистем «Яндекса» и Сбера. Похоже, что госбанк в «поедании» перспективных цифровых активов на рынке проиграл — если, конечно, поглощение одобрит ФАС. Значительную выгоду от затяжной войны двух крупнейших российских корпораций получит и государство.

Как «Яндекс» от Сбербанка ушел

Открытое противостояние Сбера и «Яндекса» началось в 2018 году. Но у Сбера давно были амбиции прикупить «российский Google» по кусочкам. В 2009-м банк приобрел «золотую акцию» ИТ-компании за символический 1 евро. Акция давала прежнему Сбербанку право блокировать покупку более четверти всего уставного капитала или голосов «Яндекса». «Яндекс» получил в нагрузку обязательство согласовывать все крупные сделки со Сбером. Деньги никогда не бывают лишними, и тогда поток средств из госкомпании показался Аркадию Воложу привлекательным.

В 2018-м в медиа пополз слух о том, что Сбер нацелился на 30% «Яндекса». Осенью Волож публично заявил, что свою долю, которая весила на тот момент 49,23% в голосах и 10,35% в уставном капитале, не продаст ни за что. До этого отношения были хорошими. Герман Греф и Волож собирались вместе строить русский Amazon в лице маркетплейса «Беру», обсуждали финансирование ритейлера «Окей» в рамках того же СП.

Окончательное решение развести активы экосистемы приняли этим летом. Сбер продал «Яндексу» 45% маркетплейса «Яндекс.Маркет» (бренды «Беру» и «Суперчек»), а «Яндекс» Сберу — 25% плюс 1 рубль в сервисе электронных платежей «Яндекс.Деньги». Сбер на разделе имущества заработал 20 млрд рублей, но проиграл вдолгую.

«Сберу мало не покажется»

Олег Тиньков еще в прошлом году намеренно проговорился о планах Воложа. На прошлогоднем Петербургском международном экономическом форуме совладелец Тинькофф Банка уверенно заявил, что сооснователь «Яндекса» пойдет на слияние с TCS. Угадал даже с сокращением Сбербанка до Сбера. Волож занервничал и поспешил заявить, что у «Яндекса» есть и другие выгодные предложения. Это видно на видеозаписи панельной дискуссии, которая в открытом доступе лежит в интернете.

Олег Тиньков. Фото: Donat Sorokin / TASS

Сейчас очевидно, что решение о необходимости покупки банка к своей ИТ-корпорации Волож принял уже тогда, и поэтому отнекивался и называл поглощение достойного финансового диджитал-актива домыслами. Надо было всех запутать, чтобы оформить развод со Сбером в свою пользу. И в этом смысле последним шагом должна была стать именно покупка банка. Если бы не случилась пандемия коронавируса, все бы поделили в первом квартале этого года.

«Я считаю, что если мы объединимся — под словом «объединимся» в самом широком смысле — с «Яндексом», то и Сберу мало не покажется, и капитализация этой компании будет выше $20 млрд сразу», — сказал на форуме Воложу эксцентричный Тиньков.

Сооснователь «Яндекса» спросил, поучаствует ли тот в таком проекте, и Тиньков ответил утвердительно: «Я буду. И ты будешь». А затем пошутил по поводу «золотой акции» Сбербанка — мол, если она позволит это «Яндексу».

Анонимные источники российских деловых СМИ связали продажу TCS Group с болезнью основателя. Тиньков публично сказал о том, что у него острая форма лейкемии, в марте этого года. Председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз узнал о заболевании годом ранее. По словам Хьюза, Тиньков больше не вмешивается в операционные процессы компании. И это правильный, нормальный подход, если делать бизнес под продажу.

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Скорее всего, болезнь Олега Тинькова к, определенно, сделке года не имеет никакого отношения. К слиянию в банке, судя по отчетности, подготовились заранее. И достичь скромно заявленной Хьюзом цели в 20 млн пользователей с помощью «Яндекса» Тинькофф будет легко.

Корпорация «ГосТех»

Когда в ноябре прошлого года ту самую «золотую акцию» Сбер передал прогосударственному Фонду общественных интересов, «Яндекс» было принято жалеть. Власти прогибают под себя единственного российского ИТ-гиганта, способного в будущем конкурировать с Google, — чем не экономическая трагедия.

Но есть мнение, что Волож намеренно устроил эти инфовбросы, договорившись с администрацией президента переиграть Сбер на всех основных цифровых полях: такси, еда, кино, музыка, авторитейл, онлайн-продажи товаров и, наконец, финтех. Продажу символической, но важнейшей акции согласовывали на самом верху.

Чем бы рисковал «Яндекс», откажи он, допустим, в сотрудничестве государству? Да, в сущности, ничем. Отрезали бы рекламу? Доступ к данным физлиц? Конечно, нет. А в системе «ГосТеха» помощь поисковика, который находит все и у всех, а еще и записывает, властям очень понадобится. Склонный со всеми мирно договариваться, Волож отлично понимает, что если хочет продолжать работать у руля своей же компании, информацией с государством надо делиться.

На прошедшем в понедельник, 21 сентября, интернет-форуме РИФ in the City глава Минцифры Максут Шадаев ясно дал понять, что выстраиваемая в органах цифровая системная вертикаль не будет вещью в себе. «ГосТех» ждет мультиканальность. Она будет работать в коммерческих экосистемах. Такая мультиканальность позволит АП и другим структурам со временем иметь цифровые папочки на каждого гражданина. В масштабе страны диджитал-рынок поделят Сбер, «Яндекс» и Mail.ru. И для этого только «Яндексу» из всей тройки не хватало в активе банка.

В этом смысле это лучшая покупка для «Яндекса», которая могла бы с ним когда-либо случиться. Альфа-Банк Петр Авен никогда бы не продал, потому что делал его для себя и сознательно ушел от модного варианта экосистемы, а ВТБ и сам бы мог купить «Яндекс», если бы поднатужился. Кроме Тинькофф, приобретать было некого.

ФАС, несомненно, одобрит сделку. Ранее служба уже разрешала конфликты в пользу «Яндекса». Например, в истории с колдунщиками поисковика с Avito, Ivi, «Циан», Profi.ru, «2ГИС». Те обвиняли ИТ-компанию, что она продвигает в первых строках поисковой выдачи свои бизнесы и душит тем самым конкурентов. Сбер, кстати, закрыл сделку по приобретению «2ГИС» в августе этого года. В 2015-м ФАС помогла «Яндексу» с жалобой на Google, которая запрещала в РФ переустанавливать приложения конкурентов.

Теперь «Яндексу» останется только развивать инфраструктуру связи под проект виртуального мобильного оператора Тинькофф Мобайл или докупить одного из трех телеком-операторов. Выбора у простых пользователей, по сути, не будет: оставить цифровой след хотя бы в одной из экосистем придется каждому.

Анастасия Самсонова

Новая газета