Лауреатом первой в истории Нобелевской премии по математике стал тунисец, посчитавший все европейские гендеры

24.09.2020, 12:02, Разное

В Стокгольме состоялась торжественная церемония вручения первой в истории Нобелевской премии по математике. Лауреатом стал 59-летний профессор Тунисского национального университета Мансур Альмохад, вычисливший точное количество гендеров жителей Евросоюза, которое составило 197.

Профессор применил метод обратной дифференциальной статистической конъюнкции для разложения массива персональных данных 430 млн. жителей стран Европы, который был ему предоставлен крупными международными интернет-компаниями. Математическая модель, предложенная учёным, анализировала электронную переписку, историю перемещений и списки телефонных контактов для вычисления гендера человека. Точность метода составляет свыше 99,9999999%. По результатам анализа, учёный насчитал в Европе 197 различных гендеров. Для подтверждения результатов было проведено анонимное анкетирование 50 тыс. европейцев, чей гендер был определён системой, которое показало 100% совпадение результатов.

«Я рад, что мне вручают Нобелевскую премию, но я бы хотел, чтобы в следующем году её начали вручать за гендерные исследования, а не за математику. В конце концов, я всего лишь придумал несколько уравнений и написал программу для вычислений, математически мой труд не был таким уж и объёмным, однако его социальная значимость трудно переоценить. Уже сегодня правительства Швеции, Туниса, Нидерландов, Франции и ряда других европейских стран задумывается над внесением дополнительных открытых гендеров в паспорта», — сказал профессор Альмохад.