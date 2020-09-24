 

Агата Муцениеце рассказала о неожиданно наступившей депрессии

24.09.2020, 11:53, Разное

Агата Муцениеце в своем микроблоге в Instagram в Stories призналась, у нее неожиданно наступила депрессия. Актриса также поделилась с поклонниками информацией о «дате следующей свадьбы».
Агата Муцениеце обычно регулярно ведет свой микроблог и часто выходит на связь с подписчиками, однако недавно она сделала неожиданно долгий перерыв, после чего записала несколько видео в Stories. Актриса, пребывая в постели, воспользовалась маской Instagram, определяющей случайным образом дату будущей свадьбы. Ответ сервиса шокировал артистку, поскольку на маске было написано – «через 49 лет». Затем Муцениеце поделилась с поклонниками причиной отсутствия на ее странице видеороликов, отметив, она приболела, а также пребывает в депрессии, возникшей, по всей вероятности, из-за наступления осени. Актриса призналась, целый день она лежит в кровати, не имея желания что-нибудь делать, не приносит радости даже хорошая погода за окном, только работа, а именно съемки репортажа, судя по последним видео, вынуждает ее встать с постели.

После беседы с поклонниками Муцениеце вновь попытала удачу в предсказании даты следующей свадьбы и ответ «через девять месяцев» очень ее порадовал.



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