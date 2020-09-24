Acura выпустит специальную версию вседоржника RDX PMC Edition

24.09.2020, 11:50, Новости дня

Японский автомобильный гигант Acura объявил о выходе нового версии компактного вседорожника RDX PMC Edition.

Распознать новинку не составит труда по увеличенным колесным дискам на 20 дюймов, модернизированной решетке радиатора, улучшенной выхлопной системе и другим параметрам. Вместе с тем новый RDX PMC Edition сможет похвастаться также усовершенствованными креслами, которые придают салону более спортивный вид. Что касается технических параметров, то теперь под капотом установлен двигатель на 276 л.с. мощности.

О вседорожнике также указывается, что автомобиль приводится в движение 9-ступенчатой автоматической трансмиссией.