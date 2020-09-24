 

Acura выпустит специальную версию вседоржника RDX PMC Edition

24.09.2020, 11:50, Новости дня

Японский автомобильный гигант Acura объявил о выходе нового версии компактного вседорожника RDX PMC Edition.

Распознать новинку не составит труда по увеличенным колесным дискам на 20 дюймов, модернизированной решетке радиатора, улучшенной выхлопной системе и другим параметрам. Вместе с тем новый RDX PMC Edition сможет похвастаться также усовершенствованными креслами, которые придают салону более спортивный вид. Что касается технических параметров, то теперь под капотом установлен двигатель на 276 л.с. мощности.

О вседорожнике также указывается, что автомобиль приводится в движение 9-ступенчатой автоматической трансмиссией.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.08 / В Подмосковье отменили самоизоляцию для пожилых людей

11.08 / В России объявили о создании вакцины от COVID-19

22.09 / Галкин назвал своих детей от Пугачевой спиногрызами

01.07 / Новые санкции против “Северного потока – 2” внесли в проект оборонного бюджета США

29.07 / После убийства росгвардейца в Ингушетии возбудили уголовное дело

24.07 / Российский пилот раскритиковал перехват гражданского лайнера истребителем ВВС США

08.07 / ЦИК создал рабочую группу для выявления попыток двойного голосования по Конституции

20.09 / Китайская компания запускает детскую версию мессенджера WeChat

14.07 / Россия и Белоруссия подписали договор о поставках нефти

16.09 / В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска