 

В России будут по-новому считать МРОТ: что нужно знать

24.09.2020, 11:43, Разное

Согласно идее ведомства, прожиточный минимум не нужно рассчитывать как статистическую стоимость потребительской корзины. Он будет составлять 44,2% от среднего дохода населения. Для работающих граждан прожиточный минимум будет больше на 9%, для детей – меньше на 3%, для пенсионеров – меньше на 14%.

МРОТ также будут считать по-другому: он должен составлять 42% от медианной заработной платы в России.

Сообщается, что в ведомстве готовили эти поправки не меньше полугода и их якобы уже одобрили во время недавнего заседания правительства. На реализацию идеи Минтруда необходимо выделить 128,5 миллиарда рублей в 2021 году. Через четыре года уже потребуется 241,3 миллиарда.

В настоящий момент МРОТ равен 12130 рублям. Размер прожиточного минимума в Москве составляет 17841 рубль (для работающих граждан – 20306 рублей, для пенсионеров – 12606 рублей, для детей – 15540 рублей).

Напомним, ранее “Дни.ру” писали, что с октября 2020 года изменится размер нескольких пособий, некоторые же и вовсе перестанут действовать. Также станет другим порядок получения субсидий.



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