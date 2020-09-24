Озвучены три варианта объединения России и Белоруссии: Никто ничего не теряет

24.09.2020, 11:23, Разное

Согласно первому сценарию, Белоруссия становится частью России. Парламент республики должен обратиться к Владимиру Путину с просьбой о вхождении в состав России. При этом проводить всенародный референдум необязательно, так как у парламента и так достаточно полномочий, отметил Владимир Жириновский в беседе с журналистами.

Для большей легитимности Александр Лукашенко может созвать совещание глав муниципального, районного и областного уровней. Также на заседании должны присутствовать деятели культуры, науки и спорта. Получится, что вся Белоруссия попросит президента России рассмотреть вопрос о присоединении, продолжил лидер ЛДПР.

Второй вариант – конфедерация. В таком случае Россия должна изменить Конституцию, и объявить себя конфедерацией, в которой есть 85 субъектов. Затем Белоруссия становится членом Российской Конфедерации. Слово “государство” по отношению к ней больше не используется. “Прав у нее больше, чем у губернии”, – уточнил Владимир Жириновский.

Третий путь подразумевает создание Союзного государства. Белоруссия сохраняет свои флаг, герб, гимн. При этом вводится единая валюта, создается единая таможня. Все белорусские документы действуют на территории России, а все российские – на территории Белоруссии. Призывы в белорусскую армию сокращаются. С Россией белорусы чувствуют себя безопаснее.

“Ни мы, ни они ничего не теряем”, – подчеркнул Владимир Жириновский.