Вонючка? Ну, не совсем – Личное мнение

24.09.2020, 11:15, Разное

Как вы знаете, я активно против волос на теле современной женщины. Ищу и нахожу для вас лучшие места для эпиляции, но сегодня скажу о другом.

Буду хвалить волосатую женщину — искренне. Смотрите, вот она:



Фото: Соцсети

Что углядели вы на фото? Всё то, против чего я активно борюсь годами?

Тату, сигарета, излишний вес в молодом ещё возрасте и волосатые подмышки, как у мужика?

Вы правы — именно это вы и видите. Отталкивает? А сейчас я вам объясню, почему всё это допустимо.

Это — дочка Луизы Чикконе, известной под кощунственным псевдонимом Мадонна. Зовут, вроде, Лурдес и ей на всё пофиг.

Хочет — разрисовала тело. Не хочет — не бреет подмышки.

У мамы её состояние в 325 миллионов долларов. И все они достанутся этой Лурдес.

Чего? Подмышки не нравятся? Да ваши проблемы. Любой тарзан с радостью удовлетворит её плоть.

При этом будет делать вид и говорить словами, что она самая красивая баба на свете. И ей даже платить не придётся за это — магия денег (больших денег) сделает своё дело.

Зачем ей эпилировать подмышки? Да пусть воняют на жаре, ей волосня проблем не приносит.

Наличие огромной суммы переводит людей совершенно в другое состояние личности. С сотней миллионов можно всё, а без этой суммы — иные потребности.

Ты хочешь быть красивой? Худой? Ухоженной? А ей достанется 300 миллионов вот-вот.

К чему это я? Ах, да: иное состояние. Которое, к слову, нужно попробовать.

Для этого нужно — всего-ничего! — 130 миллионов евро. Ровно столько, сколько в будет разыграно в супер-тираже ЕвроМиллионов!

Всего-то нужно зайти на сайт, купить билетик. И если повезёт, больше не париться с эпиляцией.

Жить красиво, жить как хочешь. Срать на всех, лишь бы тебе было хорошо.

А теперь скажите мне откровенно: у вас — 130 миллионов евро. Забьёте на уход за собой или перестанете брить подмышки?