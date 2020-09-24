Мнение: Охота на Праксителя: Афродита Книдская

24.09.2020, 11:05, Разное

Оригиналы древнегреческих скульптур, вошедших в легенду, за века утрачены. Они известны по множеству копий, однако не всегда ясно, насколько верны эти копии, и вообще, копиями чего именно они являются?



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На сайте Лувра рассказывается об этой проблеме, вот про знаменитую статую Афродиты Книдской — первое изображение обнаженной женщины в греческом искусстве.

Мой перевод:

Проект «Охота на Праксителя» включает выявление наиболее достоверно задокументированных типов статуй, описанных в текстах источников или изображенных на монетах и ​​скопированных более поздними поколениями.

Самая знаменитая статуя греческого мира пользовалась замечательной славой в эллинистические времена, а в римский период ее слава стала еще больше и распространилась еще шире. Плиний сообщает нам, что Пракситель создал две статуи Афродиты, одну задрапированную, а другую обнаженную. Обе были представлены на выбор жителям греческого острова Кос, которые предпочли драпированную фигуру. А жители Книда забрали обнаженную фигуру, тем самым обеспечив вечную славу своему городу.

Сегодня известно почти 200 изображений этой фигуры типа "Афродита Книдская" — более или менее фрагментарные копии, статуэтки из мрамора, бронзы, серебра, стекла и терракоты, монеты и рельефы. Все они воспроизводят наиболее задокументированный тип статуи Праксителя. Однако разнообразие этих копий затрудняет составление четкого образа первоначального произведения.

Женская голова статуи типа Афродиты Книдской, известная как "Голова Кауфмана". Inv. Ma 3518, Musée du Louvre



Все сходится в одном: Афродита изображена стоящей, ее правая рука стыдливо прикрывает лобок, а другая рука держит одежду, накинутую на вазу, стоящую слева от нее.

Бронзовая монета из Книда, представляющая фигуру Афродиты Праксителя, с портретами Каракаллы и Плаутиллы. Inv. 543, Bibliothèque Nationale de France, Paris



Копии можно разделить на две группы:

в одной изображена уверенная, уравновешенная женщина, излучающая безмятежность и надменность. Лучшим примером этого типа является так называемая "Венера Колонна".

Статуя типа Афродиты Книдской, известная как «Венера Колонна». Inv. 812, Museo Pio-Clementino, Vatican



Вторая группа, лучше всего выраженная в "Венере Бельведерской", изображает обнаженную женщину, очень настороженную, стыдливую. Ее тревожный взгляд выражает страх перед любопытствующими зрителями.

Статуя типа Афродиты Книдской, известная как «Венера Бельведерская». Inv. 4260, Museo Pio-Clementino, Vatican



Франческо Приматиччо. "Венера Бельведерская". Ок. 1540. Бронза, Inv. M 3293, Musée National du Château de Fontainebleau



Некоторые специалисты называют тип "Венеры Колонна" наиболее близким к оригинальной работе Праксителя.

В 4 веке до нашей эры фигуры богинь стали более очеловеченными, но они не проявляли смертных слабостей. Венера Бельведерская – это эллинистическая интерпретация фигуры, более земная, эротизированная профанная.

Другие исследователи основывают свои аргументы на внешнем виде фигуры, изображенной на монетах из Книда. Для них Венера Бельведерская и другие статуи этого типа имеют самое близкое сходство с оригиналом: неукрашенные волосы, разделенные центральным пробором, ниспадают длинными волнистыми прядями на затылок, где они собираются в пучок. Лицо представляет собой тонкую смесь классической уравновешености и новых черт: более мягкий взгляд, округлые щеки, пухлые губы… Следует ли интерпретировать эту фигуру как точное подобие куртизанки Фрины? Или трансцендентная красота статуи выражает вневременной платонический идеал?"

Реконструкция из ГМИИ. В основе "Афродита Браски" (Глиптотека, Мюнхен) и Венера Колонна (Пио-Клементино)

