Анита Цой о менопаузе: «Секса регулярный, но нет страха забеременеть»

24.09.2020, 10:53, Разное

Недавно Анита Цой и ее муж отметили знаменательное событие – 30 лет совместной жизни. Несмотря на возраст, между супругами по-прежнему бурлят страсти. Певица призналась, что секс в паре регулярный, а с наступлением менопаузы она не боится забеременеть, что считает плюсом возрастных изменений.

По словам Аниты Цой, она тщательно следит за собственным здоровьем. 49-летняя артистка считает, что менопауза для женщины – это всего лишь этап, когда можно добавить в свою интимную жизнь ярких красок. Знаменитость призналась честно, что возрастные изменения не повлияли на количество секса в ее жизни. Она пошутила, что теперь нет страха нежелательной беременности. Однако Анита Цой еще раз с удовольствием познала бы радость материнства. Певица немного жалеет, что они не родили еще одного ребенка или даже двух. Теперь она надеется, что 28-летний сын Сергей порадует ее в ближайшем будущем внуками.

Отношения между Анитой Цой и ее супругом во время самоизоляции стали еще прочнее. Много лет исполнительница хита «Береги меня» отдала карьере, поэтому оказалось, что по-настоящему они с Сергеем Цоем друг друга и не знали. Пандемия внесла свои корректировки, супруги сблизились и поменялись ролями. Как пояснила певица, она вышла замуж за своего избранника в 19 лет, поэтому подсознательно воспринимала его как отца. Теперь началась другая история, а между ними с новой силой вспыхнули теплые и глубокие чувства.