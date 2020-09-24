Российский гигантский атомный ледокол «Арктика» впечатлил японцев

24.09.2020, 10:53, Разное

Японцев изумил российский атомный ледокол «Арктика» своими колоссальными размерами. РФ планирует использовать данный корабль в целях разработки полезных ископаемых и обеспечения прохода по Северному морскому пути.

Жители Японии известны своей любовью к огромным роботам и сооружениям, поэтому они сравнили ледокол «Арктика» с гигантом. Корабль подобного класса должен помочь РФ в доминировании при освоении арктического региона.

Разработкой ледокола «Арктика» специалисты начали заниматься в 2013 году. Тогда он проходил под названием «проект 22220». На сегодняшний день этот корабль является мощнейшим гражданским судном, отмечает РИА Новости.