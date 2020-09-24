Болгария высылает двух российских дипломатов
24.09.2020, 10:25, Новости дня
Болгария выслала двух российских дипломатов, обвиняемых в военном шпионаже, потребовав, чтобы они покинули страну в течение 72 часов, сообщил болгарский МИД.
«Министерство иностранных дел Болгарии объявило двух российских дипломатов персонами нон грата и уведомило российское посольство дипломатической нотой», – заявил представитель внешнеполитического ведомства.
Государственное агентство национальной безопасности Болгарии утверждало, что дипломаты собирали секретную государственную информацию о боеготовности и планах модернизации вооруженных сил страны.
Посольство России в Софии заявило, что доказательств, оправдывающих «безосновательную высылку» дипломатов, представлено не было.
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