 

N-TV – пьяные неонацисты напали на прохожих в Германии

24.09.2020, 10:20, Новости дня

Группа радикально настроенных нетрезвых граждан из десяти человек привлекла к себе внимание в немецком городе Вупперталь выкрикиванием нацистских лозунгов и нанесением свастики на чужие автомобили, пишет телеканал N-TV. После этого в полицию один за другим поступили два экстренных вызова в связи с нападением той же группы людей на прохожих. Против подозреваемых возбуждены дела о разжигании межнациональной розни, нанесении телесных повреждений и порче чужого имущества.


Reuters

Группа нетрезвых правых радикалов в немецком городе Вупперталь привлекла к себе внимание выкрикиванием нацистских лозунгов, пишет немецкий телеканал N-TV.

Свидетель указал полиции на шестерых мужчин и четырёх женщин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения и обративших на себя его внимание громким произнесением нацистских лозунгов. Против всех десятерых были поданы заявления о правонарушении в связи с разжиганием межнациональной розни.

Лишь через час после этого поступил экстренный вызов, связанный с нападением на 41-летнего мужчину, которого выдернули из группы людей и избили, сообщается в материале. Вскоре после этого на номер полиции поступил новый экстренный вызов, сообщавший о нападении на мужчину 62 лет из семьи мигрантов. Помимо этого, было обнаружено несколько автомобилей, на которых нетрезвые правые радикалы оставили нацистские символы в виде свастики.

На основании показаний очевидцев удалось установить, что все эти правонарушения были совершены членами одной и той же группы. В результате помимо изначально инициированных расследований было также начато следствие по делам об угрожающем здоровью членовредительстве и повреждении имущества.

В случае признания подозреваемых виновными им грозит заключение сроком от шести месяцев до десяти лет, пишет немецкий телеканал N-TV, ссылаясь на данные, полученные от следственных органов.



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