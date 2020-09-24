 

Bloomberg – урожайный сезон позволит России укрепить своё господство на мировом рынке пшеницы

24.09.2020, 10:20, Новости дня

Россия продолжает увеличивать список стран, в которые она поставляет свою пшеницу. Как ожидается, благодаря получению второго по величине урожая за всю историю в этом сезоне она отправит за рубеж 37,5 миллионов тонн зерна и вернёт себе место в рейтинге крупнейших мировых экспортёров, пишет Bloomberg.


Reuters

«Россия, по-видимому, намерена укрепить свою позицию в качестве господствующей силы в мире (экспорта. — ИноТВ) пшеницы», — пишет Bloomberg.

За 20 лет страна перестала зависеть от импорта пшеницы и стала обеспечивать пятую часть мировых продаж, поскольку её плодородные почвы приносят больший урожай по привлекательным ценам. Российскую продукцию закупают более 100 стран, и Москва пытается расширить этот список, включив в него рынки, куда её зерно не допускалось из-за требований, предъявляемых к качеству злаков, отмечает издание.

На днях ей удалось преодолеть этот рубеж. Крупный покупатель пшеницы Алжир дал РФ зеленый свет на увеличение поставок. В прошлом году аналогично поступила Саудовская Аравия, ещё одна страна, в которую «изо всех сил пытилась проникнуть» российские экспортёры, утверждает Bloomberg.

«Можно увидеть ошеломляющий рост, как производства, так и экспорта из России,— сказал изданию директор британского консалтинговой фирмы CRM AgriCommodities Джеймс Болсуорт. — Россия вложила значительные средства, чтобы увеличить долю рынка, которая продолжает расти».

Помимо начала продаж в Саудовскую Аравию, РФ в последние годы увеличила экспорт пшеницы в страны от Турции до Бразилии и от Вьетнама до Танзании. Ожидается, что благодаря получению второго по величине урожая за всю историю в этом сезоне она отправит за рубеж 37,5 миллионов тонн и вернёт себе место в рейтинге крупнейших мировых экспортеров.

«Вполне логично, что страны-импортёры открывают доступ большему количеству поставщиков, — заявил изданию соуправляющий австралийского консалтинговой компании Thomas Elder Markets Эндрю Уайтлоу. — Это, вероятно, позволит им получать зерно по более низким ценам в будущем».

Благодаря дешёвым поставкам РФ за последнее десятилетие лишила доли экспортного рынка США и Европейский Союз. Она занимает доминирующее положение по продажам зерна в такие страны, как Египет, где в этом сезоне ей удалось выиграть 82% тендерных закупок.

Увеличение продаж РФ в Алжир станет ударом для французских поставщиков, потому что эта африканская страна является их крупнейшим покупателем, а экспорт Франции за пределы ЕС, по прогнозам, сократится вдвое в этом сезоне. Тем не менее, в ближайшие месяцы Москва может столкнуться с ещё большей конкуренцией со стороны Канады и Австралии, где повышается урожайность, подчёркивает Bloomberg.

Российские фермеры прошли долгий путь с тех пор, как на смену советским колхозам пришли частные собственники. Они использовали растущие доходы, чтобы инвестировать в удобрения и новейшее оборудование и тем самым ещё больше увеличить производство.

«Их урожай настолько хорош, что год за годом они открывают новые рынки», — поделился своим мнением с Bloomberg руководитель отдела фундаментальных исследований лондонской брокерской компании Marex Spectron Георгий Славов. По его словам, низкие издержки в цепочке поставок помогли РФ перехватить больше заказов у таких экспортёров, как США.



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