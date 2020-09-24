В Черном море у побережья Абхазии очевидцы наблюдали редкое природное явление

24.09.2020, 10:17, Разное

У берегов Абхазии возникло редкое природное явление. Очевидцы, наблюдавшие за ним с высоты птичьего полета, назвали его «глазом дракона», фотокадры они опубликовали в Instagram.

Аномальное явление заключается в формировании необычной воронки в Черном море. Вода в ней постоянно меняет оттенки, становясь то темно-синей, то ярко-бирюзовой. Изменение цвета происходит вследствие того, что вода постоянно перемешивается.

Пользователей Instagram снимок «глаза дракона» восхитил. Они отметили, что тем, кто пролетал над ним, невероятно повезло наблюдать столь редкое явление. Хотя некоторые комментаторы признались, что их подобное зрелище скорее пугает, чем завораживает.