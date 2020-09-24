Врач Ивашкевич назвала неожиданную опасность хурмы для кишечника

24.09.2020, 10:17, Разное

Врач Анна Ивашкевич назвала неожиданную опасность хурмы для кишечника. По словам диетолога, употребление данного продукта нужно ограничить даже тем, кто не жалуется на здоровье.

Хурма способствует снижению секреции тонкого кишечника, кроме этого, ухудшается перистальтика. Такие процессы происходят из-за содержание во фрукте танинов, представляющих собой соединения растительного происхождения. В основном эти вещества присутствуют в незрелых плодах. Они отрицательно воздействуют, как на кишечник, так и на желудок. В связи с этим хурма не должна присутствовать в детском рационе, особенно, если у малыша время от времени фиксируются запоры.

Людям, у которых отсутствуют проблемы с ЖКТ, а также нет сахарного диабета, можно в день есть до трех плодов хурмы.