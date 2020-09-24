 

Т-90А сорвали наступление «противника» под Волгоградом на учениях «Кавказ»

24.09.2020, 10:08, Новости дня

Танковое подразделение Южного военного округа на Т-90А, действуя из засады, сорвало наступление условного противника в ходе розыгрыша одного из тактических эпизодов на полигоне Прудбой в Волгоградской области в рамках стратегических учений «Кавказ-2020».

«Находясь в отрыве от главных сил, замаскированные танки Т-90А открыли залповый огонь по выдвигавшимся колоннам бронетехники условного противника, которые имитировались движущимися мишенями. Танкисты поразили цели на дистанциях от 700 до 2,2 тыс. метров, а затем скрытно сменили позиции под дымовой завесой», – передает ТАСС сообщение Минобороны.

Затем в ходе маневренной обороны мотострелковые подразделения округа артиллерийским огнем из реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» и артиллерийских установок «Мста-С» остановили условного противника.

Напомним, в понедельник на военных полигонах юга России начались стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020» с участием более 80 тыс. человек. В Минобороны рассказали о поставленных перед участниками маневров задачах.

Для участия в учениях «Кавказ-2020» Россия пригласила шесть государств. Ранее в Минобороны подчеркнули, что учения «Кавказ-2020», которые пройдут в РФ с 21 по 26 сентября, будут носить исключительно оборонительный характер.



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