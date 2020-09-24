 

“Слишком сексуально”. Модель с 13-м размером груди Кузнецова поделилась постельным снимком

24.09.2020, 10:05, Новости дня

Украинская plus size модель Мила Кузнецова разместила в Instagram видео, на котором она запечатлена лежащей в постели, замотавшись в простыню.

Модель устроила фотосессию в гостиничном номере. Она обнародовала в подборке снимки в махровом халате, костюме и платье с откровенным декольте.

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Публикация от МИЛА КУЗНЕЦОВА MISS UKRAINE * (@mila_kuznetsova10) 21 Сен 2020 в 4:17 PDT

“Слишком сексуально”, – написал подписчик __m0l0d0y___.

Мила Кузнецова была участницей шоу “Модель XL” на “1+1”. Женщина является обладательницей груди 13-го размера. Она работает помощником адвоката и принимает участие в фотосессиях как модель.

Кузнецову официально признали обладательницей самой большой натуральной груди в Украине. Ее внесли в Национальный реестр рекордов Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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