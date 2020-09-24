“Счастлива, что с тобой рядом человек, который тебя окружает любовью”. Loboda показала фото с родной сестрой

24.09.2020, 10:05, Новости дня

Украинская певица Loboda, строящая карьеру в РФ, на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена со своей младшей сестрой Ксенией Аурсалиди.

Сестры запечатлены на фоне белого автомобиля.

“Ксюшенька, счастлива, что твои глаза светятся, что с тобой рядом человек, который тебя по-настоящему ценит и окружает любовью. Поздравляю с новым приобретением. Пусть ваши чувства заряжают на добро и позитив все вокруг”, – написала она.

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Ксюшенька, счастлива, что твои глаза светятся, что с тобои * рядом человек, которыи * тебя по настоящему ценит и окружает любовью. Поздравляю с новым приобретением * Пусть ваши чувства заряжают на добро и позитив все вокруг *

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 23 Сен 2020 в 9:02 PDT

Ксения Лобода младше сестры на 10 лет. Она замужем за украинским бизнесменом Артемом Аурсалиди. Пара зарегистрировала брак летом 2019 года.

Loboda (Светлана Лобода) родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио “ВИА Гра”. В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру.