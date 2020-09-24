Иммунолог Крючков назвал предпосылки к повторному заражению коронавирусом

24.09.2020, 9:53, Разное

Врач-иммунолог Николай Крючков назвал три предпосылки, которые могут привести к повторному заражению человека коронавирусом. Подобные случаи уже фиксировались в мире, но редко.

По словам эксперта, уже через год в медпрактике станет заметна частота повторного инфицирования человека коронавирусом. Пациент сможет подхватить COVID-19, если вирус мутирует в процессе передачи, при особенностях иммунитета или же в случае повышенной вирусной нагрузки.

Медики ранее заметили у нового типа коронавируса таинственную особенность. Когда на фоне COVID-19 развивается воспаление легких, редко добавляется бактериальная флора, с которой эффективно борются антибиотики. Этот факт является удивительным, поскольку медики привыкли, что пневмония, являющаяся осложнением гриппа, всегда сопровождается таким компонентом.

В мире, по данным ВОЗ, зафиксировано 31,8 миллиона случаев коронавирусной инфекции. Выздороветь удалось 21,8 миллиона пациентам, а скончались 974 тысячи заболевших.