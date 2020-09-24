Подписчики раскритиковали зубы Кристиы Асмус

24.09.2020, 9:53, Разное

Подписчики раскритиковали в Instagram зубы известной российской актрисы Кристины Асмус. Они смогли рассмотреть ее улыбку после публикации одного из свежих фото, где крупным планом запечатлено лицо.

Больше суток Кристина Асмус добиралась из Сочи в Москву на поезде. Однако фолловеров привлек не этот факт из жизни знаменитости. После появления снимка, где звезда «Интернов» эффектно ест виноград, один из подписчиков поинтересовался, свои ли у нее зубы. Кристина Асмус на вопрос дала положительный ответ.

В то же время нашлись и те пользователи, кто уличил актрису в обмане, заявив, что у нее установлены виниры. Некоторые принялись защищать своего кумира, поскольку увидели во рту пломбы и коронки. Появилось даже предположение, что бывшая супруга Гарика Харламова лечила контактный кариес.