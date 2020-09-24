Эксперт Тимонин рассказал автомобилистам, как сэкономить на топливе в три раза

24.09.2020, 9:53, Разное

Автомобилистам рассказали, как можно примерно в три раза сэкономить средства, направленные на приобретение топлива. По словам эксперта Ивана Тимонина, нужно перейти с бензина на заправку транспортного средства газом. Все финансовые затраты окупятся за несколько месяцев при учете небольшого пробега.

Экономия денежных средств при переходе на газ является довольно высокой. Бензиновой Lada Vesta на километр потребуется потратить топлива на три рубля. Если говорить о модификации КПГ, то показатель составляет 1 рубль. Километр пути дизельного «КамАЗа» обойдется в 18,6 рубля, а при смене топлива придется потратить 7,9 рубля.

Такая разница объясняется довольно низкой стоимостью КПГ. В частности, за один кубометр нужно заплатить 16,5 рубля. Если говорить о цене переоборудования, но она устанавливается в зависимости от класса того или же иного автомобиля. Можно обратиться в партнерские центры Сети АГНКС «Газпрома». За оснащение легковушки в них нужно заплатить примерно 85 тысяч рублей. В зависимости от классов устанавливаются и субсидии, которые в этом году выросли в два раза. В обоих случаях 60% затрат покроет государственная поддержка.

Тимонин объяснил, почему не все хотят переходить на газ, несмотря на существенную экономию средств. По его словам, в этом виновата недостаточно развитая инфраструктура, пишет портал «РИА Новости».