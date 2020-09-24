Врач назвал «таблетку» от депрессии

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24.09.2020, 9:48, Новости дня

Врач-психиатр Евгений Фомин назвал средство, которое способно помочь справиться с депрессией и тревожностью, в особенности осенью.

В эфире радио Sputnik Фомин рассказал, что психические заболевания уже стали вреднее сердечно-сосудистых. Депрессию можно определить по таким симптомам, как вялость, недостаток энергии, нарушение пищевого поведения. Болезнь может напрямую влиять на работоспособность человека и заметно ухудшать ее.

«Депрессия – это заболевание текущего столетия. Очень много сейчас депрессивных состояний, депрессивных тревог. Депрессия зачастую сопряжена с тревожным расстройством. Это заболевание выходит сейчас на первое место по причинам нетрудоспособности взрослого населения во всем мире», – рассказал психиатр.

Универсальной «таблеткой» для борьбы с депрессивными состояниями специалист назвал спорт в любых вариациях: бег, плавание и так далее. По словам Фомина, подойдет все, с помощью чего человек будет нагружать свои мышцы.

«После этого он чувствует себя гораздо лучше. Это профилактика депрессивного состояния», – объяснил Фомин. 

Ранее психотерапевт Павел Пономарев заявил, что россиян в ближайшее время может настигнуть затяжная депрессия в связи с усталостью и неопределенностью из-за пандемии коронавируса. 



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