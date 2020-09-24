Стало известно, где Франция проверяла анализы Навального

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24.09.2020, 9:48, Новости дня

Биоматериалы блогера Алексея Навального проверяли в военной лаборатории в Буше в департаменте Эсон на севере центральной части Франции, сообщили французские СМИ.

«Париж, который также проводил экспертизы в сверхзащищенной лаборатории в Буше в Эсоне под руководством Главного управления вооружения, добился того же результата», – написала французская газета Figaro, передает РИА «Новости». 

В Минобороны Франции сообщили изданию, что проведенные анализы подтвердили использование нейротоксичного вещества. 

Ранее в пресс-службе МО Франции подтверждали, что «французская военная лаборатория принимала участие в анализах», не уточнив ее названия. 

В среду в клинике Charite сообщили, что Навального выписали из стационара, его состояние улучшилось. Немецкие врачи не исключили полного выздоровления блогера.

Правительство Германии заявляло, что три независимые спецлаборатории Франции и Швеции подтвердили якобы наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок». РФ осудила скрытую передачу Франции и Швеции проб Навального. 

В начале сентября правительство Германии, ссылаясь на выводы военных токсикологов, выступило с утверждением, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». Омские медики, лечившие блогера, не согласились с этим.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального этим ядом, который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме блогера следов отравляющих веществ. Европейские политики отмечали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.



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