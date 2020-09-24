Правительство выделит 750 млн рублей на репортажи о борьбе с бедностью в России

24.09.2020, 9:37, Разное

На прошедшем в Санкт-Петербурге экономическом форуме, где присутствовали представители члены правительства, главной темой обсуждения стали отрицательные доходы граждан и положительная тенденции роста количества граждан, пребывающих за чертой бедности. По итогам заседания правительством была представлена программа по борьбе с нищетой. В документе предложено выделить из госбюджета средства в размере 750 млн рублей для государственных СМИ на освещение борьбы федеральных и местных органов власти с бедностью в стране.

«В чём главная проблема нищеты в России? В том, что люди до конца не знают, как именно мы боремся с ней. Им банально не хватает достоверной информации. В итоге они все идут в интернет, видят там какие-то картинки, демотиваторы, прочие данные, не отражающие реальное положение дел в экономике. Нам нужно существенно скорректировать эфир телеканалов, убрать оттуда лишние шоу и показывать достоверные репортажи из всех уголков России», — заявил министр финансов Антон Силуанов.

Вместе с демонстрацией благополучия российской провинции в правительстве сочли необходимым показывать в телеэфире и проблемы других государств. Для их освещения планируется выделить дополнительные средства на командировки журналистов в эти страны. Идею поддержали представители всех СМИ, принимавших участие в форуме, а главред RT Маргарита Симоньян и ведущий НТВ Тигран Кеосаян предложили создать развлекательное телешоу, которое будет показывать растущее благосостояние российских граждан.