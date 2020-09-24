Мнение: Реконструкция толкинистов. Абсолютное Зло и условное Добро

24.09.2020, 9:25, Разное

Вчера-таки сподобился еще раз посмотреть Толкиена. Ну, по телевизору же показали все три части «Властелина колец»…

Был опять весьма впечатлен батальными сценами. Редчайший, как ни странно, случай: показывают битву – и почти всегда понятно, кто атакует, где, откуда, что предпринимают обороняющиеся и как в целом обстоят дела в каждую минуту сражения, то есть – кто «ломит» и «чья берет»? Обычно (да что там – почти всегда!) из любых экранных битв понять что бы то ни было решительно невозможно, кроме того, что «все друг друга мочат почем зря». Неважно при этом, что показывают – перестрелку в подвале между двумя бандами или мегасхватку «воинов Земли» с «воинами Марса».

То есть тут совершенно понятно, за что режиссер Питер Джексон был объявлен классиком при жизни и огреб по итогам проката кучу званий, наград и просто «бабок».

С Джексоном все ясно – но неясно с Толкиеном. Как-то «поверх фильма» всплыли мысли о собственно многотомном опусе Толкиена, о «Властелине Колец». Произведение-то в высшей степени странное, чтоб не сказать больше! Приключений куча, персонажей немеряно – но бог с ними; ФИЛОСОФИЯ у опуса какая-то… гм! Мрачноватая не в меру.

Ведь что получается «в сухом остатке»? В сухом остатке, по Толкиену, в мире существует Абсолютное Зло и весьма относительное Добро. То есть злые там, все эти орки – злые ВО ВСЕМ. Тут уж никакого Станиславского, с его «играя злого, ищи где он добрый». Актер, играющий орка или там Назгула, искать может до посинения – ничего не найдет. «Злые» там злые «от и до». С ними единственное, что можно (и нужно) сделать – это убить.

Но при этом у «Добра» никакого добра-то, почитай, и нету. Карьеристы, предатели, эгоисты, «себе на уме», трусы – вот что такое «силы Добра» в мире Толкиена; и как они до сих пор сами друг другу, безо всяких орков, не перерезали еще глотки – это, пожалуй, и есть главное Чудо. Почище всех “волшебных Жезлов” Гендальфа! Заставить людей прийти на помощь друг другу, даже тогда, когда тут всех однозначно идут вырезать под корень – и то, оказывается, почти неразрешимая задача!

Был вроде один хороший человек, Фродо; да и тот, в точности как главгерой «Твин Пикса», в конце концов «продался Сатане», то бишь Кольцу!

Таким образом, этот самый Толкиен нарисовал нам мир, в котором баланс совершенно четко и сознательно смещен в сторону Зла. Зло абсолютно и едино, а Добро расколото и само наполовину зло.

В жизни-то, как мы знаем, ситуация малость уравновешивается тем, что хотя бы в «Злых» иной раз прорастают «добрые ростки». Злодей может переродится, пират Дрейк перейти на службу Королеве, вор и мошенник Меньшиков – управлять государством…

А Толкиен говорит на все это твердое «Нет!» Ни фига! Злодей будет злодеем, смешно даже думать, чтоб орк полез спасать ребенка – достаточно раз взглянуть на его рожу… Словом, надо всем объединяться, разногласия – побоку, жалость к врагу – тем более, всех «мочить» до победного (хотя в глубине души мы все понимаем, что дело у нас безнадежное, но тем не менее…)

И после этого меня спрашивают, откуда взялся Буш с его «беспощадной войной с терроризмом»! Да вот отсюда; если на Западе «Властелин Колец» – чуть ли не Главная Книга после Библии – откуда ж другому взяться? Оттуда же – и совершенно явственное ощущение безнадеги, которой чем дальше, тем больше веет с того же Запада.

Да и даже Бен Ладен откуда – тоже понятно! Вы ж видели Сарумана в фильме? Вылитый Бен Ладен! Ну и отвратный уродец Горлум, в котором «доброе начало борется с злым» (единственный амбивалентный «злой» персонаж в книге) – тоже ведь не зря так похож на Путина! Таков, очевидно, и есть «образ русских»… Собирательный. Может, спасти и можно еще – но все-таки вернее будет утопить нахрен вместе с кольцом Всевластия, которого Горлум-Путин так страстно (и непонятно, зачем) домогается всю дорогу…

В кипящей лаве! Обоих.

Я вот думаю – нельзя так. Взрослые же люди! Как можно верить в Абсолютное Зло?! Нету никаких Саруманов. Неужели это не очевидно?!