 

Мнение: О хамстве Путина

24.09.2020, 9:20, Разное

Нынешний российский президент Владимир #Путин опять отличился.

Нет, в принципе, его пагубное пристрастие к резким выражением и солёным словечкам вполне хорошо известно и привычно. Здесь ничего нового: Национальный Лидер™ себе не изменяет. Вот только разительно меняется контекст…

Владимир Путин публично возмутился отказом иностранных производителей композитных материалов поставлять их в Россию для использования при создании нового авиалайнера МС-21. Настолько, что прибег к сильной лексике. Начав с того, что главной причиной эмбарго стали соображения недобросовестной конкуренции, глава государства закончил жёстко: «Ну что это такое? Это просто хамство на мировом рынке с нарушением всех общепризнанных принципов и правил».

Эти слова прозвучали – внезапно – на встрече с представителями атомной отрасли. Видимо, припекло.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщил, что из-за введённых #США антироссийских санкций американская компания Hexcel и японская Toray Industries прекратили поставки материалов для композитного «чёрного крыла» МС-21. В «Ростехе» тогда назвали возникшую проблему надуманной, однако уже через месяц глава госкорпорации Сергей Чемезов признал, что из-за новых сложностей сроки серийного производства лайнеров МС-21 будут сдвинуты на год.

Впрочем, поначалу и про «Северный поток – 2» говорили, что #санкции Вашингтона отсрочат его достройку лишь на год, не более. Ан, нет, как теперь выясняется.

Тут удивляет даже не то, что главный нарушитель «всех общепризнанных принципов и правил» возмущается аналогичными нарушениями в отношении уже себя, любимого. Позиция «А нас-то за шо?» не только про соседей. Тут вопрос шире – а что, «Искандеры» разом утратили чувство юмора, а живительность санкционных мер куда-то разом испарилась?

Да ну? Неужели? И кто же мог такое предвидеть?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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