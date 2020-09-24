 

Названы недостатки и преимущества вакцин от коронавируса

24.09.2020, 9:17, Разное

Разработка вакцин во всем мире происходит на основе разных платформ. В Роспотребнадзоре назвали основные достоинства и недостатки препаратов, созданных против коронавируса.
В основном вакцины от COVID-19 представляют собой субъединичные средства, обладающие безопасностью. На стадиях создания препаратов не задействуется живой вирус, а имеются только специальные белки. В ведомстве объяснили, что для выработки полноценного иммунитета вакцинироваться необходимо несколько раз.

Вакцины с вирусопобными частицами относятся к категории безопасных, но производство для массового прививания пациентов является сложным в технологическом плане, к тому же требуется множество финансовых затрат. Простыми методами создаются РНК- и ДНК-вакцины, но пока еще не проработан процесс доставки в организм генетического материала.

Большая часть разработок образцов вакцин основана на использовании вирусных векторов, которые способны размножаться или же не делают этого. Оба препарата создаются одинаково. Препятствием к их использованию может стать малая выработка антител в организме пациента, пишет портал “РИА Новости”.



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