Сенатор Пушков предложил выделить 300 млн рублей на расследование фальсификации полёта американцев на Луну

24.09.2020, 9:14, Разное

Сенатор Алексей Пушков внёс в Госдуму законопроект о выделении 300 млн рублей на создание комиссии по расследованию предполагаемого полёта космического корабля «Аполлон», якобы доставившего американского астронавта Луи Армстронга на лунную поверхность.

Сенатор указал на множество нестыковок в американской версии случившегося и массу признаков фальсификации.

Как указал Пушков в пояснительной записке, существует немало причин считать, что так называемая высадка американцев на Луну была отснята на голливудской студии при участии режиссёра Стенли Кубрика. В числе таких улик – колыхающийся флаг, отражающиеся в шлеме скафандра астронавта осветительные приборы и члены съёмочной команды, а также тот факт, что Луи Армстронг был чернокожим, а человек, якобы высадившийся на луну – белым. Всё это напрямую указывает на возможность подделки данной экспедиции с пропагандистскими целями.

– Американцы много чего подделали, не только высадку на Луну. Илон Маск уже признал, что никакую Tesla в космос не отправлял, а только сделал ролик в видеоредакторе. Но множество других профессиональных лжецов из NASA пока не спешит каяться и признаваться в подлоге. Мы не должны жалеть средств, чтобы поймать наших заокеанских «партнёров» за руку, а потом как следует высмеять, — заявил сенатор Пушков.