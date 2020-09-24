 

ЧФ провел тотальное уничтожение морских террористов на учениях «Кавказ»

24.09.2020, 9:08, Новости дня

Корабли Черноморского флота блокировали условные морские каналы снабжения «международных террористов» на Черноморском побережье Краснодарского края в рамках стратегических учений «Кавказ-2020», сообщили в пресс-службе Минобороны.

«В ходе данного этапа учения экипажи патрульных кораблей «Павел Державин» и «Дмитрий Рогачев» совместно с экипажами противодиверсионных катеров отработали взаимодействие по поиску и тотальному уничтожению надводных средств условного противника, пытающихся доставить боеприпасы и продовольствие на берег для «террористов», – передает ТАСС сообщение Минобороны.

В учениях «Кавказ-2020» задействовано более 20 кораблей и катеров Черноморского флота, в том числе флагман флота гвардейский ракетный крейсер «Москва», сторожевой корабль «Пытливый», большие десантные корабли «Цезарь Куников», «Азов» и «Новочеркасск».

Напомним, в понедельник на военных полигонах юга России начались стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020» с участием более 80 тыс. человек. В Минобороны рассказали о поставленных перед участниками маневров задачах.

Для участия в учениях «Кавказ-2020» Россия пригласила шесть государств. Ранее в Минобороны подчеркнули, что учения «Кавказ-2020», которые пройдут в РФ с 21 по 26 сентября, будут носить исключительно оборонительный характер.

Ранее в понедельник Корабли ЧФ вышли в море для участия в учениях «Кавказ-2020».



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