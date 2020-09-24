 

Глава Совбеза призвал внедрять не дающие пьяным садиться за руль технологии

24.09.2020, 9:08, Новости дня

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев призвал внедрять новые технологические решения, не позволяющие пьяным садиться за руль автомобиля.

На совещании во Владивостоке в четверг он отметил, что в последнее время все больший общественный резонанс получают ДТП, совершаемые водителями в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

«В связи с этим важно внедрять новые технологические решения, не позволяющие пьяным садиться за руль автомобиля», – передает ТАСС слова Патрушева.

По словам секретаря СБ России, нарушители правил дорожного движения, «особенно те из них, кто систематически нарушает правила и подвергает опасности других», не должны оставаться без пристального внимания.

Говоря о ситуации на Дальнем Востоке, где проходит совещание, он отметил, что на территории этого федерального округа количество аварий с участием пьяных водителей остается значительным, причем в Хабаровском и Забайкальском краях и в Еврейской автономной области отмечается рост числа подобных преступлений, совершаемых водителями, которые уже привлекались к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.



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