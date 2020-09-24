Кушанашвили заступился за «разрушающую карьеры певцов» Пугачеву

24.09.2020, 8:53, Разное

Телеведущий Отар Кушанашвили решил заступиться за Аллу Пугачеву, которую с недавних пор многие отечественные исполнители обвиняют в разрушении карьеры. С таким заявлением выступили Михаил Муромов, Лика Стар, Игорь Наджиев и другие певцы, но Кушанашвили считает, что они ни в прошлом, ни сейчас не представляют угрозы для Примадонны.

Эпатажный шоумен не отрицает, что у Пугачевой имелись и имеются силы растоптать любого «с эпическим остервенением», но кого-то нарочно она никогда не губила. Отар Кушанашвили сравнивает всех «пострадавших конкурентов» с Собчак, которая на выборах противопоставляла свою кандидатуру Путину, но по факту никак ему не угрожала.

Отар Кушанашвили вспомнил, что лишь одна певица являлась соперницей Пугачевой — София Ротару. Но все противостояние исполнительниц сосредотачивалось на сцене. А Анну Вески или Лику Стар она вряд ли когда-то воспринимала всерьез. Кроме того, когда Примадонна уже была на пике популярности, карьеру свою начинали Земфира, Лолита и Арбенина, да и Пугачева очень часто приглашала их на свои «Рождественские встречи», отметил телеведущий.