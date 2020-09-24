 

Кушанашвили заступился за «разрушающую карьеры певцов» Пугачеву

24.09.2020, 8:53, Разное

Телеведущий Отар Кушанашвили решил заступиться за Аллу Пугачеву, которую с недавних пор многие отечественные исполнители обвиняют в разрушении карьеры. С таким заявлением выступили Михаил Муромов, Лика Стар, Игорь Наджиев и другие певцы, но Кушанашвили считает, что они ни в прошлом, ни сейчас не представляют угрозы для Примадонны.
Эпатажный шоумен не отрицает, что у Пугачевой имелись и имеются силы растоптать любого «с эпическим остервенением», но кого-то нарочно она никогда не губила. Отар Кушанашвили сравнивает всех «пострадавших конкурентов» с Собчак, которая на выборах противопоставляла свою кандидатуру Путину, но по факту никак ему не угрожала.

Отар Кушанашвили вспомнил, что лишь одна певица являлась соперницей Пугачевой — София Ротару. Но все противостояние исполнительниц сосредотачивалось на сцене. А Анну Вески или Лику Стар она вряд ли когда-то воспринимала всерьез. Кроме того, когда Примадонна уже была на пике популярности, карьеру свою начинали Земфира, Лолита и Арбенина, да и Пугачева очень часто приглашала их на свои «Рождественские встречи», отметил телеведущий.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.09 / Марина Кравец поделилась забавным видео с участием дочки

05.07 / Мнение: Еще на тему радуги

29.06 / В Ростове-на-Дону пилоты посадили пассажирский самолет с отказавшим двигателем

03.09 / Симоньян повторно пригласила к себе на интервью Петрова и Боширова

21.09 / Люди застряли над Москвой-рекой из-за поломки канатной дороги

15.07 / Кайли Дженнер подвинься: Рианна запускает авторскую линию уходовой косметики

14.08 / В России может появиться новый вид транспорта

06.08 / Садальский: Театр “Современник” умер

29.07 / Мнение: О шокирующем признании Крыма российским

16.07 / Хакер получил более 100 тысяч долларов, взломав Twitter-странички Билла Гейтса, Барака Обамы, Илона Маска, и других известных людей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска