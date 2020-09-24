Мнение: “Джевелины” у них не той системы

24.09.2020, 8:50, Разное

На показательных учениях ВСУ Зеленскому пытались показать поставленный американцами "Джевелин". Тот оказался "просроченным" и не сработал.

Противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin, полученный ВСУ от США, не сработал в среду во время стратегических учений "Объединенные усилия – 2020" в то время, когда за ними наблюдал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщают украинские СМИ.

Javelin не сработал, ракета не вылетела. Возможно, это ошибка оператора, может, что-то другое, надо разбираться

– заявил командующий войсками оперативного командования "Север" Валерий Залужный, комментируя осечку оружия.

Ранее офис президента Украины анонсировал посещение Зеленским Николаевской области, где проходят учения "Объединенные усилия-2020" в ответ на российские КШУ "Кавказ-2020". При этом было акцентировано, что Зеленскому продемонстрируют работу американского комплекса Javelin.

В июне этого года Минобороны Украины сообщило о получении от США партии ракет FGM-148E, которые считаются предпоследней модификацией этого оружия. При этом утверждалось, что поставлены "новые ракеты". Последней считается FGM-148F, впервые поступившая в Вооруженные силы Соединенных Штатов только в мае этого года. По понятным причинам, Вашингтон новейшие модификации ПТУР для ВСУ отправлять не стал.

"Новые" ракеты прибыли на Украину 16 июня. Это была первая партия военного груза в рамках пилотного проекта американского правительства «Международные военные продажи». В общей сложности было поставлено ракет Javelin и дополнительного оборудования на сумму 27 миллионов долларов.

Напомним, что ВСУ получили от США первую партию ПТРК Javelin и ракет к ним в 2018 году. В общей сложности, украинские военные получили 37 пусковых установок и 210 ракет. Вторую поставку ракет комплекса Конгресс США одобрил в прошлом году, украинские СМИ заявляли о поставке ракет на 40 млн. долларов.

https://topwar.ru/175403-na-uchenijah-vsu-ptrk-javelin-pri-demonstracii-zelenskomu-dal-osechku.html – цинк