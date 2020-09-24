Вопреки кризису: российские ритейлеры настроились на инновации

24.09.2020, 8:29, Разное

Благодаря покупке акций Biolink.Tech. “Азбука вкуса” стала совладельцев сервиса Otri, который составляет персональные рекомендации по питанию на основе анализа крови. Нейросеть учитывает 15 биохимических маркеров и множество других параметров, в том числе возраст и образ жизни человека.

Российские ритейлеры все активнее сотрудничают с высокотехнологичными компаниями, отметил бизнесмен и меценат Сергей Ломакин. Он напомнил, что в этом году “Магнит” и “Сколково” запустили акселератор MGNTech – он помогает найти решения для развития онлайн-сервисов и офланй-торговли. Таких примеров будет становиться больше, уверен предприниматель.

Эпидемия коронавируса позволила традиционному ритейлу выявить свои слабые точки. В разгар кризиса большинство компаний сами или в партнерстве с другими игроками запустили сервисы доставки еды, отметил Ломакин. “Главным источником беспокойства становится то, что стираются отраслевые грани”, – считает бизнесмен.

По его словам, покупатели легко могут отказаться от похода в супермаркет и переключиться на онлайн-покупки. Более того, к услугам потребителей доставка блюд из известных ресторанов. Полакомиться деликатесом теперь можно не выходя из дома.

Сложившуюся ситуацию Ломакин назвал переделом рынка еды. В России он оценивается в 18 триллионов рублей. За лакомый кусок рынка борются крупнейшие компании, которые создают IT-экосистемы.

“Борьба за потребителя вышла на технологический уровень, поэтому торговые сети уже не просто интересуются инновациями – они входят в капитал высокотехнологичных стартапов, начиная создавать свои экосистемы, смысл которых бесшовное удовлетворение потребностей клиента”, – констатировал предприниматель.

Большинство экспертов сходятся во мнении: эпидемия стала толчком для ускоренного развития и внедрения инноваций в сфере ритейла. Прежде всего речь идет о безопасности покупателей и сотрудников.

К новым решениям можно отнести системы безопасности на основе видеоаналитики, продолжает Сергей Ломакин. С их помощью можно увидеть, соблюдается ли в торговых залах социальное дистанцирования. Другие актуальные новации – робот-дезинфектор, обеззараживающий излучатель над стеллажами с продуктами, дроны-доставщики, системы распознавание лиц, мобильные приложения с развлекательным контентом, перечисляет предприниматель.

Продолжается и трансформация торговых точек. Часть помещений переоборудовали под так называемые темные склады, где формируется доставка и “темные кухни”, где готовятся заказы. Появились небольшие магазины формата Take&Go, развивается рынок вендинговых аппаратов и постаматов, пишет “Московский комсомолец”.

В нынешних условиях единственно выигрышной стратегией Сергей Ломакин называет CVP – Client Value Proposition: изменения в ойлайн и офлайн торговле должны быть в интересах клиента. При этом исследования показывают, что около половины ритейлеров не до конца понимают, чего хочет современный потребитель.

Для большей клиентоориентированности отечественные ритейлеры намерены вложить в развитие технологических сервисов более 8,5 миллиарда долларов. Согласно опросу Nielsen, российский бизнес готов уделять еще больше внимания цифровой трансформации.