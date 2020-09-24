 

Лукашенко: «Новую конституцию примем в узком семейном кругу администрации президента»

24.09.2020, 8:32, Разное

Новая конституция Республики Беларусь будет принята голосованием большинства в Администрации президента.

Об этом после окончания церемонии инаугурации в интервью журналистам Белта сообщил новоизбранный глава государства Александр Лукашенко.

– Сегодня в условиях пандемии, политического и экономического кризиса не имеет никакого смысла устраивать общенародное голосование. Это же по сути новый избирательный процесс, нужно создавать все эти комиссии. Ермошина тоже уже женщина преклонных лет, тяжело ей вот так по несколько выборов за 5 лет проводить. Вот посудите сами, устроим мы референдум — 80 процентов проголосуют «за», а там опять не признают, начнут бузить. Лучше новую конституцию примем в узком семейном кругу администрации президента. Люди здесь работают осведомлённые, опытные в политическом плане. Новая конституция будет хорошая и демократическая, как только примем её, обязательно вам покажем, — сказал Лукашенко.

Президент добавил, что основные положения в новом документе будут заимствованы из действующей конституции республики. Небольшие изменения планируется внести в нормы об избирательном законодательстве, а именно, планируется убрать из конституции раздел «Выборы президента Республики Беларусь». Точная дата голосования держится в секрете, чтобы не дать иностранным агентам сорвать принятие основного закона.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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