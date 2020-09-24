Политолога Шклярова могли заразить коронавирусом в СИЗО

24.09.2020, 8:20, Новости дня

Политолог Виталий Шкляров продолжает подвергаться давлению в СИЗО Минска. Адвокат Антон Гашинский сообщил Русской службе «Голоса Америки», что к нему в камеру подсаживают бездомных и изымают личные вещи. Сам Виталий Шкляров, по словам адвоката, подозревает, что его заразили коронавирусом в СИЗО. Соратники политолога убеждены, что Шкляров, являющийся гражданином Беларуси и США, стал разменной монетой для Александра Лукашенко в переговорах с Вашингтоном.

«Условия содержания политолога пытаются сделать невыносимыми»

В СИЗО у Виталия Шклярова обострились проблемы со здоровьем. По словам адвоката, на протяжении нескольких дней у политолога была высокая температура, а также пропало обоняние и вкус.

«Хотя ему сделали тест на коронавирус, результат по-прежнему неизвестен. Да даже если он будет положительным, администрация будет замалчивать. Несмотря на то, что все, кто находился рядом с ним – это контакты первого уровня. Такое ощущение, что в СИЗО всем на это наплевать», – говорит Гашинский.

По словам адвоката, Шкляров подозревает, что его намеренно заразили COVID. «К нему подсадили неблагополучного товарища, бездомного, судимого за наркотики. Он думает, что от него и заразился», – сказал адвокат.

На политолога, являющемся гражданином США и Беларуси, продолжают оказывать давление в СИЗО. «Вновь устроили «шмон». Его вывели и посадили в «стакан» (бокс размером метр на метр – прим «Голоса Америки»), отобрали многие разрешённые вещи: ложку, тарелку, пластиковую емкость, в которой он кипятил воду», – говорит Антон Гашинский.

Из-за обысков, у Шклярова напряженные отношения с сокамерниками. Защитник полагает, что условия содержания политолога пытаются сделать невыносимыми, чтобы склонить его к самооговору. Напомним, что ранее сам Шкляров назвал свое преследование местью за критику режима Александра Лукашенко и заявил о полной невиновности.

Хизер Шклярова: «Он писал статьи и критиковал Лукашенко»

В защиту политолога с публичным заявлением выступила его супруга, американский дипломат Хизер Шклярова. «Его единственная вина, – отмечает она, – заключалась в том, что он писал статьи, в которых публично критиковал администрацию президента Лукашенко».

Именно связь политолога с США считается соратниками Шклярова одной из главных причин его ареста. В частности, именно Америку, наряду с другими демократическими странами, Александр Лукашенко неоднократно обвинял в якобы организации революции в Беларуси.

Протесты в стране не утихают до сих пор: оппоненты Александра Лукашенко убеждены, что тот проиграл президентские выборы, и должен уйти. США и Евросоюз назвали итоги президентских выборов в Беларуси сфальсифицированными. Лукашенко, в свою очередь, обратился за поддержкой к российскому президенту Владимиру Путину.

На днях Лукашенко объявил, что «иностранные стратеги создавали героев для разных целевых аудиторий». Соратники Шклярова увидели в заявлении намек, в том числе и на политолога, в вину которому вменяют как раз его профессиональую деятельность: якобы он пытался мобилизовать вокруг блогера Сергея Тихановского – также арестованного – протестный электорат.

Напомним, что Виталий Шкляров известен своей работой на кампаниях Ангелы Меркель, Берни Сандерса, Барака Обамы, и ряда других известных политиков. При этом свою работу на оппозицию в Беларуси Шкляров опроверг. В конце июля он приехал в Беларусь из США навестить мать, страдающую онкологией, и спустя несколько дней был задержан.

«Лукашенко уже договорился с Путиным о транзите власти»

По мнению оппозиционного политика Ильи Пономарева, работавшего со Шкляровым, основную причина его ареста следует искать не в критике режима Александра Лукашенко.

«Основная причина – не в политических взглядах Виталия, а в том, что он известный американский политтехнолог, и гражданин США», – говорит Пономарев.

По его словам, Лукашенко держит Шклярова в качестве заложника и рычага влияния на Соединенные Штаты.

«Я думаю, что они уже договорились с Путиным о транзите власти, максимум в течение полугода. Лукашенко Штаты вряд ли признают, а вот его преемника могут и признать. В любом случае, этот вопрос будет решать уже новая администрация США, которой политзаключенного Шклярова будут пытаться «продать» подороже», – полагает Пономарев.

Из этого можно сделать вывод, что Виталий Шкляров останется под арестом до наступления определенности с судьбой Лукашенко, говорит политик: «До этого времени ему остается жить по известному всем арестантам принципу: не верь, не бойся, не проси».

Власти США требуют освобождения Шклярова

На этой неделе освободить Виталия Шклярова потребовали в Совете национальной безопасности (СНБ) США со ссылкой на советника президента Трампа Роберта О’Брайена.

«Соединенные Штаты призывают к немедленному освобождению Виталия Шклярова, американского гражданина и мужа американского дипломата, несправедливо задержанного в Беларуси почти два месяца назад. Господина Шклярова следует вернуть его семье», – говорится в заявлении, опубликованном в официальном твиттер-аккаунте СНБ.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео и его заместитель Стивен Биган также призвали к освобождению Виталия Шклярова.