 

Глава МИД Польши – ЕС нужны долгосрочные планы в отношении Белоруссии

24.09.2020, 8:15, Новости дня

ЕС необходимо пересмотреть отношения с Россией, особенно в области энергетического сотрудничества, уверен глава польской дипломатии Збигнев Рау. На заседании Совета по иностранным делам в Брюсселе он призвал ЕС сосредоточиться на «будущей демократической Белоруссии» и составить план долгосрочной экономической поддержки для неё, пишет wРоlityce.


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«Европейский союз должен разработать долгосрочную стратегию в плане оказания поддержки Белоруссии, выходящую за рамки лишь реакции на текущие события», — заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау на заседании Совета по иностранным делам в Брюсселе, которое состоялось в понедельник.

Глава МИД Польши призвал к как можно более скорому введению санкций в отношении лиц, ответственных за фальсификацию результатов выборов и жестоких репрессий против участников мирных демонстраций в Белоруссии. Дипломат выступил за многостороннюю вовлечённость ЕС в урегулирование кризиса в Белоруссии и поддержку белорусского общества. Он считает необходимой разработку долгосрочного плана экономической поддержки будущей демократической Белоруссии и призывает решительно противодействовать всевозможным попыткам третьих стран повлиять на ситуацию в Белоруссии. Рау обратил внимание на незаконные гибридные действия со стороны России, в том числе в сфере дезинформации, рассказывает wРolityce.

Портал отмечает, что в ходе заседания Совета по иностранным делам министры обсудили «отравление Алексея Навального». Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау осудил покушение на лидера российской оппозиции и подержал идею более активной деятельности ЕС в плане защиты прав человека в России. В контексте грубейшего нарушения международного права — то есть использования химического оружия — министр Рау призвал пересмотреть ЕС отношения с Россией, в том числе в области энергетического сотрудничества некоторых стран-членов с Москвой. Глава польской дипломатии заявил, что проект строительства газопровода «Северный поток — 2» противоречит интересам безопасности ЕС и должен быть остановлен.

Во время своего визита в Брюссель министр Збигнев Рау также встретился с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом, с которым он обсудил отношения НАТО с Россией и Белоруссией, а также предстоящий саммит НАТО, запланированный на 2021 год, резюмирует wРolityce.

 



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