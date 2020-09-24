Двигает рукой и преклоняет колено — в Японии показали шагающего гигантского робота

24.09.2020, 8:15, Новости дня

Японская компания Gundam Factory Yokohama продемонстрировала фанатам, что созданный ею 18-метровый человекоподобный робот способен двигаться. На опубликованном в сети видео видно, как металлический исполин шевелит рукой и опускается на колено, пишет The Guardian.



Reuters

Его высота составляет чуть более 18 м, а вес — 25 тонн. И после многих лет кропотливой работы японский робот Gundam, выполненный в натуральную величину, доказал легионам поклонников, что он действительно может двигаться, пишет The Guardian.



Металлический гигант был создан по образцу одной из машин невероятно популярного аниме-сериала 1970-х годов Mobile Suit Gundam. На этой неделе он прошёл испытания в своём новом доме — портовом городе Иокогама, поясняет издание.

Планировалось, что человекоподобный робот станет центральным элементом фабрики Gundam Factory Yokohama, расположенной к югу от Токио, в начале октября. Но, по словам представителей компании, из-за пандемии он не будет официально представлен публике до конца года.

«Это решение было принято для обеспечения здоровья и безопасности наших фанатов и сотрудников в связи с распространением COVID-19 по всему миру», — говорится в официальном заявлении. Его авторы извиняются перед поклонниками и просят отнестись к ситуации с пониманием.

Тем не менее фанаты многомиллиардной франшизы Gundam, которая включает фильмы, комиксы, пластиковые модели и видеоигры, смогли получить первое представление о роботе. На официальном сайте компании появилось ускоренное видео, на котором видно, как «исполинское создание» приклоняет колено и двигает пальцами правой руки.

— Catsuka (@catsuka) September 21, 2020

По неподтверждённым данным, инженеры начали проектировать робота шесть лет назад. Им предстояло убедиться, что каждая деталь соответствует ограничениям по весу, чтобы предотвратить искривление конечностей и чтобы все 24 подвижные части функционировали без сбоев.