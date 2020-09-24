Бывшему охраннику нацистского концлагеря грозит депортация из США

24.09.2020, 8:15, Новости дня

Бывшего охранника лагеря смерти Карла Фридриха Бергера, который живёт в Америке с 1959 года, могут экстрадировать в Германию. 94-летнего мужчину обвиняют в том, что он соучаствовал в убийстве 70 заключённых, передаёт The Times.



Reuters

Бывшему охраннику концлагеря, который живёт в Америке с 1959 года, грозит экстрадиция в Германию. Процесс в отношении его может стать одним из последних судебных разбирательств о военных преступлениях нацистов, пишет The Times.

Государственные обвинители в немецком городе Целле расследуют дело Карла Фридриха Бергера. Его подозревают в пособничестве убийству десятков заключенных в филиале сети нацистских лагерей Нойенгамме в 1945 году.

В марте сотрудник Минюста США заявил, что 94-летний Бергер был частью «репрессивной машины СС, которая содержала узников концлагерей в ужасных условиях». По утверждению американского чиновника, обвиняемый служил в лагере недалеко от Меппена на севере Германии, где в заключении находились евреи, поляки, русские, датчане, голландцы, латыши, французы, итальянцы и политические противники нацистов.

В марте 1945 года, когда Меппен был брошен из-за наступления британских и канадских войск, Бергер помогал охранять заключённых во время их эвакуации в главный лагерь. По словам официальных лиц, это переселение длилось почти две недели и унесло жизни 70 человек.

Американские власти утверждают, что Бергер получает немецкую пенсию, в том числе за свою службу в армии. Остаётся неясным, идёт ли речь об обычных государственных выплатах или военном пособии.

В марте Бергер сообщил The Washington Post, что ему приказали работать в лагере, он пробыл там недолго и не получал оружия. По его словам, в Соединённых Штатах он зарабатывал на жизнь, строя машины для зачистки проводов. «Спустя 75 лет это просто смешно. Я не могу в это поверить. Меня вынуждают покинуть дом», — заявлял он.

С 1947 года немецкие суды осудили более 6600 нацистских военных преступников, но большинство из них получили менее года тюрьмы. Историческое решение в отношении бывшего охранника Собибора Ивана Демьянюка, экстрадированного в Германию из США в 2009 году и осуждённого в 2011 году, создало прецедент для процессов в отношении сотрудников более низкого ранга.

В июле Бруно Дей стал последним осуждённым охранником концлагеря. 93-летний мужчина был приговорен к двум годам условного заключения за соучастие в убийстве 5232 человек в Штуттгофе. В Германии всё ещё расследуются более 20 дел о военных преступлениях нацистов, отмечает The Times.