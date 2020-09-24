Инстаграмную женщину-кошку в Австралии поймали на реальных грабежах

24.09.2020, 8:15, Новости дня

Жительница Австралии, выкладывавшая в соцсетях свои фотографии в образе женщины-кошки, была приговорена к двум годам лишения свободы за владение ножом, преступления, связанные с наркотиками, и неоднократные кражи со взломом. Как пишет британская газета The Daily Mirror, девушка работала агентом по недвижимости и моделью, пока не начала участвовать в ограблениях вместе с группой подростков.



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25-летняя Моника Агостино из Австралии была приговорена к двум годам тюремного заключения за кражу со взломом, преступления, связанные с наркотиками, кражу в магазинах и владение ножом, пишет британская газета The Daily Mirror.

Она подала апелляцию и была освобождена под залог в начале этого года, однако впоследствии снова отправлена обратно в тюрьму за неявку в суд и нарушение условий освобождения под залог. В прошлом году судья призывал её «не спускать жизнь в унитаз».

Агостино выкладывала в Instagram свои фотографии, на которых она позировала в костюме женщины-кошки. Она работала агентом по недвижимости и моделью, сообщается в статье.

Однако её жизнь изменилась, когда она стала водителем, увёзшим группу мальчиков-подростков, которые ограбили итальянский ресторан и попытались ворваться в магазин фруктов и кафе. На камерах видеонаблюдения в Сиднее были запечатлены Агостино и несколько подростков в масках, пытающиеся открыть двери зубилом.

6 ноября 2018 года Агостино также участвовала в ограблении кафе на Стэнли-стрит в пригороде Сиднея Сент-Айвсе, где, как утверждается, были украдены $300 и кредитная карта. Позже кредитка была использована для покупки фастфуда. Несколько дней спустя, 24 ноября, Агостино участвовала в ограблении пекарни Форествилля, откуда были украдены наличные деньги на сумму $1 тыс.

Как пишет издание, первоначально она была осуждена и приговорена к двум годам тюремного заключения с минимальным сроком лишения свободы 18 месяцев, но в конечном итоге её освободили под залог, когда она подала апелляцию в начале этого года.

Затем Агостино была задержана детективами за нарушение условий освобождения под залог перед своей неявкой в суд. В итоге апелляция была отклонена. Также был выдан ордер на её арест до того, а 5 сентября она снова предстала перед судом.

Она была заключена в тюрьму на максимальный срок в 12 месяцев с шестимесячным периодом, не подлежащим условно-досрочному освобождению. В прошлом году, находясь под стражей, Агостино рассказала мировому судье Жаклин Милледж, что в заключении она страдала от «тревоги и депрессии».

Милледж обратила внимание Агостино на то, что она может перестать обвинять других в своих правонарушениях и неправильных решениях, и что она может изменить свою жизнь, пишет The Daily Mirror.