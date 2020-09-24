Нефть подешевела на 1% на опасениях за спрос и предложение

24.09.2020, 8:08, Новости дня

Цены на нефть в четверг утром снижаются на 1%: трейдеры опасаются дисбаланса спроса и предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.09 цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,96% – до 41,36 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI – на 1,2%, до 39,45 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Пессимизм на рынке нефти обусловлен сохраняющимися опасениями за спрос на топливо в свете продолжающегося активного распространения COVID-19.

Спрос на топливо в США, крупнейшем потребителе нефти в мире, остается низким, поскольку пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения приводят к снижению количества поездок. Согласно правительственным данным, на прошлой неделе средний четырехнедельный спрос на бензин составлял 8,5 млн баррелей в день – на 9% меньше, чем годом ранее, отмечает Reuters.

Что касается предложения, то рынок по-прежнему опасается возобновления экспорта из Ливии. Ранее СМИ сообщали, что Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) стремится к следующей неделе увеличить добычу до 260 тыс. баррелей в сутки.

«Очевидно, это то, в чем рынок нефти сейчас не нуждается», – приводит Reuters мнение аналитика Commonwealth Bank of Australia Вивека Дхара.