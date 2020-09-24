Сутки на Донбассе. Боевики нарушили режим прекращения огня возле Попасной, двое украинских военных подорвались в районе Песок

24.09.2020, 8:01, Новости дня

23 сентября пророссийские боевики на Донбассе нарушили режим прекращения огня в районе Попасной Луганской области – дважды обстреляли позиции украинских военных из автоматического станкового гранатомета.

Об этом говорится в сводке штаба операции Объединенных сил по состоянию на 7.30 24 сентября, опубликованной в Facebook.

“Огневая провокация противника не представляла угрозы для наших защитников, поэтому украинские воины оружие в ответ не применяли. Боевых потерь вследствие вражеских выстрелов не было”, – отметили в штабе.

В районе поселка Пески Донецкой области двое украинских военных подорвались на неустановленном устройстве, получили осколочные ранения. Они госпитализированы.

“На Приазовье, вопреки договоренностям, достигнутым в рамках трехсторонней контактной группы, задокументированы пролеты двух беспилотных летательных аппаратов противника с пересечением линии разграничения. Украинскими средствами радиоэлектронной борьбы вражескиее БПЛА типа “Квадрокоптер” и “Фантом-4″ были подавлены”, – добавили в штабе.

С начала суток 24 сентября нарушений режима прекращения огня не фиксировали.

Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.30 24 вересня 2020 року #ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statementРанкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.30 24 вересня 2020 рокуСлава Україні!Об’єднані сили надійно контролюють ситуацію в районі проведення операції, сумлінно виконуючи завдання за призначенням.Упродовж минулої доби, 23 вересня, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано три порушення з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, на Приазов’ї, всупереч домовленостям, досягнутим у рамках Тристоронньої контактної групи, задокументовано прольоти двох безпілотних літальних апаратів противника із перетином лінії розмежування. Українськими засобами радіоелектронної боротьби ворожі БПЛА типу «Квадрокоптер» і «Фантом-4» було подавлено.Проголошений режим припинення вогню ворог порушив поблизу Попасної, здійснивши два постріли в бік наших позицій з автоматичного станкового гранатомета. Вогнева провокація противника не становила загрози для наших захисників, тому українські воїни зброю у відповідь не застосовували.Бойових втрат унаслідок ворожих пострілів не було.На жаль, неподалік населеного пункту Піски внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали осколкові поранення. Воїнів оперативно доправлено до лікувального закладу, де їм надано кваліфіковану медичну допомогу.У районі населеного пункту Новозванівка військовослужбовцями Збройних Сил ліквідовано осередки загоряння сухої трави. Завдяки вмілим та своєчасним діям українських захисників поширення пожежі вдалося уникнути.Від початку поточної доби, 24 вересня, порушень режиму тиші на всіх ділянках лінії розмежування не зафіксовано. Українські захисники повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції. Водночас наші воїни перебувають напоготові до адекватного реагування на ймовірні виклики з боку збройних формувань РФ.Слава Україні! Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Kolmapäev, 23. September 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.