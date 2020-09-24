 

Сексолог назвал неудачи в постели вероятной причиной измены Тарзана Наташе Королевой

24.09.2020, 7:53, Разное

Стриптизер Сергей Глушко, наиболее известный под сценическим псевдонимом Тарзан, решился на измену из-за конфуза в постели с Наташей Королевой, к такому выводу пришел сексолог Керим Костоев. Он полагает, что супруг певицы «опростоволосился», поэтому решил самоутвердиться.
Керим Костоев также указал на возраст Сергея Глушко. Сейчас ему за 50, поэтому Тарзан мог испытывать «вторую волну романтизма», которая подталкивает к знакомству с молодыми и неопытными девушками. Сексолог не исключил, что стриптизеру могло просто все надоесть, поэтому он решил поискать «приключений на стороне».

Однако придерживается Керим Костоев мнения, что Тарзан боится испытать неудачу в постели с Королевой. В интимном плане всегда существует большое количество вариантов, позволяющих отказаться от интрижек, но Глушко решил перейти эту черту.



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