Роль диеты в профилактике и лечении депрессии часто переоценивают – новое исследование

24.09.2020, 7:50, Разное



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Доказательства того, что диета может предупреждать депрессию, оказались слабыми. Об этом немецкие ученые рассказали в журнале PLoS ONE.

Связь диеты и депрессии – популярная тема исследований и публикаций в СМИ. Ученые из Лейденского университета проанализировали 50 научных работ, посвященных этому вопросу. Они считают, что выводы многих предыдущих исследований существенно преувеличивают влияние питания: имеющиеся доказательства не позволяют делать громких заявлений о пользе диеты при депрессии.

Авторы трети рассмотренных научных работ приходили к выводу, что диета и депрессия тесно связаны. В то же время, такой результат не давал ни один крупный метаанализ. Метаанализ (анализ всех имеющихся научных данных), который провели сами авторы нового исследования, также не продемонстрировал положительного действия диеты на депрессию.

«Экспериментальные данные не показывают сильной связи между диетой и профилактикой депрессии и лечением депрессии», – сказал ведущий автор исследования Флориан Томас-Оденталь (Florian Thomas-Odenthal).

Томас-Оденталь отметил, что авторы исследований часто явно симпатизируют идее важности диеты при депрессии. Такие идеи легко находят путь в СМИ. Он считает, что научные журналы должны более придирчиво относиться к статьям на эту тему.