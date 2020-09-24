Байден опередил Трампа по популярности в четырех штатах

24.09.2020, 7:48, Новости дня

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден опережает по популярности среди избирателей действующего президента-республиканца Дональда Трампа в четырех штатах, свидетельствуют результаты опроса.

Согласно результатам опроса, проведенного Reuters совместно с исследовательской компанией Ipsos в шести американских штатах, в Мичигане и Висконсине кандидат от демократов опережает действующего президента США на пять процентных пунктов (49% против 44% и 48% против 43% соответственно), в Пенсильвании на три (49% против 46%), в Аризоне на один (47% против 46%), передает РИА «Новости».

В свою очередь, во Флориде и Северной Каролине мнения совпали, в обоих штатах и за Байдена, и за Трампа готовы голосовать по 47% избирателей.

В штатах Флорида, Мичиган, Северная Каролина, Висконсин и Пенсильвания опрос проводился 11–16 сентября в режиме онлайн среди 1005 взрослых граждан США в каждом. В Аризоне опрос проходил 11–17 сентября.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с Байденом.

В четверг Трамп не стал гарантировать мирную передачу власти в США после выборов.